Unfall am Winkelstich

Wegen eines Unfalls am Winkelstich, unterhalb von Herisau, staute es am Donnerstagabend von Winkeln und Abtwil bis nach Herisau in beiden Richtungen. Der Zeitverlust betrug zeitweise über eine halbe Stunde. Gemäss Stadtpolizei St.Gallen wurde beim Auffahrunfall eine Person leicht verletzt.

Wegen des Feierabendverkehrs staute es ebenfalls rund um die Shopping-Arena.

Die Meldung aus unserer FM1Today-Verkehrsseite:

16:19, Stockender Verkehr

Hauptstrasse

Von St.Gallen in Richtung Herisau auf Höhe Abzweigung Richtung Kasernenstrasse

Zeitverlust: 30 Minuten

Grund der Störung: Unfall

Gegenfahrbahn ebenso Zeitverlust. Autobahn A1 St.Gallen Richtung Zürich Rückstau Höhe Autobahnausfahrt Winkeln. Zeitverlust: 10 Minuten.

(red.)