Polizistin auf A1 angefahren

Weil Gegenstände auf der Autobahn lagen, rückte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen am Freitagvormittag auf die A1 aus, um aufzuräumen. «Zwischen Uzwil und Wil hielt das Polizeiauto auf dem Überholstreifen mit den nötigen Sondersignalen – also Gelblicht und Blaulicht – an, um die Spur kurzfristig zu sperren», sagt Gian-Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

«Die Kollegin stieg dann aus dem Auto aus, um diese Gegenstände zu holen. In diesem Moment fuhr ein Lieferwagen zwischen dem Polizeiauto und der Leitplanke durch und fuhr sie an», sagt er weiter. Die Polizistin wurde durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf dem Mittelstreifen liegen. Die Rettung war schnell vor Ort, sie musste jedoch mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

Ein FM1-Hörer hat auf Video festgehalten, wie die Rega zum Unfallort fliegt:



Aufgrund der Unfallsituation mussten alle Fahrbahnen gesperrt werden. Eine Spur ist nun wieder offen, doch es muss laut Rezzoli viel Zeit für die Fahrt eingerechnet werden.

(red.)