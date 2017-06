Auf der Walensee-Autobahn im Tunnel bei Murg hat sich am Montagabend gegen 19 Uhr ein Unfall erreignet. Die Autobahn ist zurzeit in Richtung Chur komplett gesperrt. Zwei Autos waren in den Unfall involviert, gemäss Polizeiangaben wurden zwei Personen leicht verletzt in Spitalpflege gebracht. Eine Umleitung ist signalisiert.