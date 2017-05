Unfall auf der A7 – Lenker verletzt

Zwei Autolenker sind offenbar hintereinander her gefahren, als das hintere Auto durch einen Stein auf der Autobahn einen Steinschlag erlitt. «Der hintere Lenker brachte den vorderen Autofahrer dazu, sich auf den Pannenstreifen zu begeben», sagt Mario Christen von der Kantonspolizei Thurgau. Dort sahen sich die beiden Lenker den Schaden an der Windschutzscheibe an.

Als sie wieder in ihre Autos stiegen, wurde einer der Lenker von einem vorbeifahrenden Auto gestreift. «Dabei zog er sich mittelschwere bis schwere Verletzungen zu», sagt Christen. Der Lenker wird vor Ort vom Rettungsdienst betreut, die Rega wurde aufgeboten, um den Mann ins Spital zu transportieren.

Die Autobahn A7 ist derzeit um Frauenfeld herum einspurig befahrbar, es bildet sich möglicherweise ein leichter Rückstau.

(red)