Unfall im Baustellenbereich St. Margrethen

Der Unfall erreignete sich am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr in Fahrtrichtung St.Gallen. Nach der Autobahneinfahrt bei St.Margrethen ist auf gerader Strecke ein Autolenker im Baustellenbereich in die provisorische Leitplanke gefahren. Durch den Aufprall wurde die Leitplanke verschoben.

Der stark beschädigte Unfallwagen blockiert derzeit die rechte Fahrbahn und ragt auch ein wenig in die linke Fahrbahn. Deshalb können die Autos die Unfallstelle nur sehr langsam passieren. Cars und Lastwagen kommen kaum am Unfallwagen vorbei. Die Polizei empfiehlt die Unfallstelle zu umfahren. Dies bestätigt die Kantonspolizei gegenüber FM1Today.