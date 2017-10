Unfall mit Dumper endet tödlich

Der 75-Jährige war mit Umbauarbeiten bei seinem Ferienhaus beschäftigt. In diesem Zusammenhang befuhr er mit einem Dumper einen Wiesenweg. Als er von diesem Weg abkam, überschlug es den Dumper im abfallenden Gelände und begrub den Mann unter sich. Die sofort herbeigerufenen Einsatzkräfte mussten den Dumper sichern und mit Hilfe eines Traktors anheben, um an die verunfallte Person zu gelangen. Sie konnten leider nur noch den Tod des 75-Jährigen feststellen. Nebst der Kantonspolizei St.Gallen standen die Rettung, die Rega und die zuständige Feuerwehr im Einsatz. Für die Betreuung der Angehörigen wurden Mitarbeitende der Psychologischen Erste Hilfe aufgeboten, wie es in der Polizeimitteilung heisst.

(red.)