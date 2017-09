Die beiden Busse stiessen auf einer Kreuzung im New Yorker Stadtteil Queens zusammen. © KEYSTONE/AP NYPD's 109th Precinct

Nach einem Unfall mit zwei Bussen in New York sind drei Menschen gestorben, 16 weitere wurden beim Unglück verletzt, wie US-Medien am Montag berichteten. Fünf von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio vor den Medien.