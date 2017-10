Unfall zwischen 3 Lastwagen

Wegen des verunfallten Lastwagens kam der Verkehr auf der A1 in der Waadt in Richtung Genf zum Erliegen. © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Ein umgekippter Lastwagen-Anhänger hat am Montag ab Mittag die Autobahn A1 in der Waadt in Fahrtrichtung Genf blockiert. Am Unfall waren drei Lastwagen beteiligt. Eine Person wurde verletzt.