Unfall zwischen Waldstatt und Urnäsch

Drei Personen wurden beim Unfall verletzt. © FM1Today/Roger Inauen

Auf der Hauptstrasse zwischen Waldstatt und Urnäsch ist am Dienstagmorgen ein Personenfahrzeug in einen Zug gekracht. Drei Personen wurden dabei verletzt, die Feuerwehr ist vor Ort. Die Strasse ist in beide Richtungen gesperrt. Auch der Schienenverkehr ist unterbrochen.