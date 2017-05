Unfallfahrer nach Frontalkollision im Aargau festgenommen

Der 24-jährige Lenker dieses Autos ist nach der Frontalkollision in Villmergen AG vorläufig festgenommen worden. © Keystone

Nach einer Frontalkollision mit drei Verletzten in der Nacht auf Freitag in Villmergen AG ist der Unfallfahrer vorläufig festgenommen worden. Der 24-jährige Norweger ohne Wohnsitz in der Schweiz sass angetrunken am Steuer seines Autos.