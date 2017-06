Das Parlamentsgebäude von Ungarn in Budapest an der Donau. © Keystone/PETRA OROSZ

Das Parlament in Ungarn hat am Dienstag ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, um vom Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen verstärkt unter staatliche Kontrolle stellen zu können. Die Abgeordneten in Budapest billigten das Gesetz mit deutlicher Mehrheit.