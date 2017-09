Klage abgewiesen: Ungarn und Slowakei müssen Flüchtlinge übernehmen

Der EU-Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat am Mittwoch entschieden: Alle EU-Staaten müssen Flüchtlinge aus Italien und Griechenland übernehmen - auch Ungarn und die Slowakei. Die beiden Länder hatten gegen den Beschluss geklagt. (Archiv) © KEYSTONE/AP/DANIELE LA MONACA

Ungarn und die Slowakei müssen sich einem Urteil des EU-Gerichtshofs (EuGH) zufolge gegen ihren Willen an der EU-internen Umverteilung von Flüchtlingen beteiligen. Die EU-Richter in Luxemburg haben am Mittwoch eine entsprechende Klage vollumfänglich abgewiesen.