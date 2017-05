Ungarn und Slowakei wollen Flüchtlingsquote kippen

Vor dem EU-Gericht (EuGH) in Luxemburg wird seit Mittwochvormittag über die 2015 beschlossene innereuropäische Verteilung von Flüchtlingen verhandelt. Ungarn und die Slowakei hatten gegen den Entscheid der EU-Innenminister geklagt (Archiv). © KEYSTONE/EPA ANA-MPA/YANNIS KOLESIDIS

Die mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht in Luxemburg um die in der EU beschlossenen Flüchtlingsquoten hat am Mittwochvormittag begonnen. Budapest und Bratislava wollen einen entsprechenden Beschluss der EU-Innenminister von 2015 für nichtig erklären lassen.