Uni Lugano bietet Studiengang in Künstlicher Intelligenz an

An der Universität Lugano hat im Herbst ein neuer Studiengang in Künstlicher Intelligenz (KI) begonnen. Er ist die Konsequenz eines hochentwickelten KI-Pols in der italienischen Schweiz.