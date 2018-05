60 Kinder kommen pro Tag in Rohingya-Lagern

Blick auf das Flüchtlingscamp Kutupalong im Distrikt Cox’s Bazar im südöstlichen Bangladesch an der Grenze zu Myanmar. Hunderttausende Rohingya sind aus Myanmar nach Bangladesch geflohen. © Keystone/AP/A. M. AHAD

Rund 60 Kinder werden jeden Tag in den Rohingya-Flüchtlingslagern in Bangladesch geboren. Das teilte das Uno-Kinderhilfswerk Unicef am Donnerstag mit.