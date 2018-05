Union-Jack-Flaggen und Hochzeitskleider: Fans feiern in Windsor

In bester Laune bereits vor dem grossen Moment: Fans des britischen Königshauses warten am Samstagmorgen vor der St.-Georgs-Kapelle, wo sich Harry und Meghan das Jawort geben. © Keystone/AP/FRANK AUGSTEIN

Hüte und Schals in Union-Jack-Optik, Hochzeitskleider und Picknickkörbe für Prinz Harry und Meghan Markle: Schon am frühen Samstagmorgen haben sich tausende Royal-Fans in Windsor zur Hochzeit des Jahres versammelt.