Die Unionsparteien steigen einer Umfrage zufolge zum Jahresende in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die deutsche Zeitung «Bild am Sonntag» erhebt, kommen CDU/CSU auf 33 Prozent.Das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche.