United: Vergleich mit rausgeworfenem Passagier

United Airlines entschädigt den unlängst rabiat rausgeworfenen Passagier aus einem ihrer Flugzeuge - die Details bleiben jedoch geheim. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MEL EVANS

In der Affäre um den Rauswurf eines Passagiers hat die US-Fluggesellschaft United Airlines einen Vergleich mit dem Betroffenen erzielt. Das teilte der Anwalt des Fluggasts am Donnerstag in Chicago mit.