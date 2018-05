United-Maschine muss zurückkehren

Eine Leserreporterin meldete am Sonntagmittag, dass die United Airlines mit der Nummer 135 bei Paris habe umkehren müssen, um an ihren Startflughafen Zürich zurückzukehren. Die US-Fluggesellschaft bestätigt den Vorfall am Pfingstmontag gegenüber FM1Today: «Der United-Flug 135 auf dem Weg nach New York/Newark ist nach Wartungsproblemen wieder sicher beim Gate in Zürich angekommen.»

Nach der Rückkehr sei der Flug gestrichen worden, teilt die Airline mit. «Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und haben allen Passagieren andere Flüge vermittelt.»

(red.)