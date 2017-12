Ukraine: 220’000 Kinder durch Minen bedroht

Landminen neben einem zerstörten Panzer der pro-russischen Rebellen nach einem Angriff durch die ukrainische Armee bei Slaviansk. (Archivbild) © Keystone/EPA/Str

Im Osten der Ukraine leben nach Uno-Angaben hunderttausende Kinder in der Gefahr, Opfer von Landminen zu werden. Rund 220’000 Kinder in der Region leben, spielen und gehen in durch Landminen und andere explosive Gegenstände verseuchten Gebieten zur Schule.