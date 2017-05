UNO begrüsst Vereinbarung zu Schutzzonen in Syrien

Ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres begrüsste am Donnerstagabend (Ortszeit) den geplanten Verzicht auf Waffengewalt und insbesondere Luftangriffe. Nötig seien auch schnelle und ungehinderte Hilfslieferungen.

Russland, die Türkei und der Iran hatten am Donnerstag bei den Syrien-Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana ein Memorandum unterzeichnet, das die Einrichtung vier sogenannter Deeskalationszonen vorsieht. In Regionen, die von Gegnern der syrischen Führung gehalten werden, soll die Bevölkerung dorthin flüchten können.

Russischen Angaben zufolge soll in den Deeskalationszonen von Samstag an nicht mehr gekämpft werden. Die US-Regierung reagierte mit Skepsis auf die Einigung. Der UNO-Syriengesandte Staffan de Mistura, der als Beobachter an den Gesprächen in Astana teilgenommen hatte, sprach von einem «wichtigen, vielversprechenden, positiven Schritt in die richtige Richtung».

Die Erfolgsaussichten der Vereinbarung von Astana werden unterschiedlich beurteilt. Syriens Opposition erklärte, sie sei nicht Teil des Abkommens. «Das Abkommen könnte gut sein, wenn es umgesetzt würde», sagte Oppositionssprecher Jihja al-Aridi. «Aber normalerweise sagen das syrische Regime und der Iran das eine und tun das andere.»

Ausserdem hat Russlands Luftwaffe in den vergangenen Monaten trotz Waffenruhe unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung Angriffe auf Rebellengebiete geflogen.

(SDA)