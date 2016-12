UNO beschliesst Resolution zu Kriegsverbrechen in Syrien

Menschen aus der umkämpften syrischen Stadt Aleppo kommen in einem Flüchtlingslager an. Die UNO will Voraussetzungen für eine Verfolgung der im Syrien-Konflikt begangenen Kriegsverbrechen schaffen. © KEYSTONE/AP

Die Vereinten Nationen haben eine Resolution zur Verfolgung von Kriegsverbrechen in Syrien beschlossen. Das am Mittwoch in New York verabschiedete Abkommen erlaubt Vorarbeiten für eine spätere Rechtsprechung.