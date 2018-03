Uno-Botschafter: 17 Tote nach Zusammenstössen im Gazastreifen

Unter den Opfern der jüngsten Zusammenstösse zwischen Palästinensern und der israelischen Armee im Gazastreifen sind mehrere Kinder. © KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER

Nach Zusammenstössen mit der israelischen Armee beim «Marsch der Rückkehr» im Gazastreifen ist die Zahl der getöteten Palästinenser auf 17 gestiegen. Das sagte der palästinensische Uno-Botschafter vor einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York am Freitag.