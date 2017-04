UNO-Gericht: Russland muss Diskriminierung auf der Krim stoppen

So genannte grüne Männchen, Soldaten ohne Hoheitsabzeichen und darum national nicht identifizierbar, in einem Geschäft in der Ost-Ukraine im März 2014. Später gab der russische Präsident Wladimir Putin zu, dass es sich bei solchen Soldaten auf der Krim um russische Armeeangehörige gehandelt habe. © KEYSTONE/AP/VADIM GHIRDA