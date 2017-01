Syrische Regierung und Opposition unterzeichnen Erklärung nicht

Der UNO-Sondergesandte de Mistura sieht die Gespräche in Astana auf gutem Weg - der Sprecher der syrischen Opposition relativierte die Aussicht auf eine gemeinsame Schlusserklärung jedoch umgehend. © KEYSTONE/AP/SERGEI GRITS

Die drei Paten der Friedenskonferenz in Astana – Russland, die Türkei und der Iran – haben sich auf einen Mechanismus zur Überwachung des Waffenstillstands in Syrien geeinigt. Vertreter der Opposition und die Führung in Damaskus unterzeichneten die Erklärung nicht.