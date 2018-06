Uno: Rund vier Millionen afghanische Kinder gehen nicht zur Schule

Mädchen beim Spielen in Kabul: Wegen des anhaltenden ökonomischen Drucks werden in Afghanistan Mädchen oft früher verheiratet und gehen deshalb nicht mehr zur Schule. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/HEDAYATULLAH AMID

Einem neuen Bericht der Uno-Kinderhilfsorganisation Unicef zufolge gehen in Afghanistan fast vier Millionen Kinder nicht zur Schule. 2,2 Millionen dieser Kinder seien Mädchen, heisst es in der 120 Seiten langen Studie, die am Sonntag in Kabul vorgestellt wurde.