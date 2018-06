Bei weiteren Verstössen gegen die Waffenruhe droht die Uno dem Südsudan mit Sanktionen wie etwa einem Waffen-Embargo. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/JUSTIN LYNCH

Der Uno-Sicherheitsrat hat hochrangigen südsudanesischen Regierungsvertretern wegen Verstosses gegen eine Waffenruhe mit Sanktionen gedroht. Das Gremium verabschiedete am Donnerstag (Ortszeit) in New York eine entsprechende Resolution.