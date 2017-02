UNO-Sicherheitsrat fordert Feuerpause für Zentralafrika

Ein Mädchen läuft durch ein Flüchtlingscamp in der zentralafrikanischen Stadt Kaga-Bandoro. Die UNO fordert eine sofortige Feuerpause für die Zentralafrikanische Republik. (Archiv) © Keystone/AP/JEROME DELAY

Der UNO-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien in Zentralafrika zu einer sofortigen Feuerpause aufgefordert. Das Gremium rief die «bewaffneten Gruppen» am Mittwoch zudem zur Teilnahme an Friedensgesprächen auf.