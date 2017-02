UNO-Sicherheitsrat weiter uneins über Syrien-Sanktionen

"Sehr eng zusammengearbeitet": Der britische UNO-Botschafter Peter Wilson über den jüngsten Resolutionsentwurf zu Syrien. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEBETO MATTHEWS

Der UNO-Sicherheitsrat hat sich erneut uneins gezeigt im Hinblick auf Sanktionen gegen das syrische Regime wegen dessen Chemiewaffeneinsätzen. Die USA, Frankreich und Grossbritannien kündigten am Freitag (Ortszeit) in New York eine entsprechende Resolution an.