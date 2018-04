Uno-Sitzung über mutmasslichen Giftgasangriff in Syrien am Montag

Unter den Opfern sind auch Kinder: Laut Aktivisten kamen bei einem mutmasslichen Giftgasangriff auf die syrische Stadt Duma über 150 Menschen ums Leben. © KEYSTONE/EPA/EMAD ALDIN

Nach dem mutmasslichen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Ost-Ghuta will sich der Uno-Sicherheitsrat am Montag erneut mit dem Konflikt befassen. Die USA beantragten die Dringlichkeitssitzung am Sonntag.