UNO-Vermittler sieht Fortschritte vor historischem Zypern-Treffen

UNO-Sondervermittler Espen Barth Eide ist optimistisch, was die Zypern-Gespräche angeht. Doch zur Konferenz am Donnerstag kommen nicht wie erwartet die Staatschefs, sondern nur die Aussenminister der Garantiemächte.

Der UNO-Vermittler in der Zypern-Frage geht mit grossem Optimismus in die entscheidende Konferenz am Donnerstag in Genf. Doch: Zum Treffen kommen nur die Aussenminister der Garantiemächte und nicht wie erwartet deren Staatschefs.