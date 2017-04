UNO versucht Neustart der Zyperngespräche

Nikos Anastasiades (Mitte) und Mustafa Akinci (links) nehmen einen neuen Anlauf für die Zyperngespräche. (Archivbild) © KEYSTONE/KEYSTONE POOL/MARTIAL TREZZINI

Die UNO will die Mitte Februar abgebrochenen Gespräche zur Überwindung der Teilung Zyperns so bald wie möglich wieder starten. Dies teilten am Sonntagabend die Führer der griechischen und der türkischen Zyprer in der Inselhauptstadt Nikosia mit.