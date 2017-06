UNO wollen Blauhelmmission in Darfur verkleinern

Der UNO-Sicherheitsrat stimmte einer Resolution zu, wonach die Blauhelmmission in Sudan deutlich verkleinert werden soll. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

Die Vereinten Nationen wollen ihre Blauhelmmission in Darfur drastisch verkleinern. Der Sicherheitsrat stimmte am Donnerstag in New York einstimmig einer Resolution zu, die eine Reduzierung von 15’845 auf 8735 Soldaten innerhalb eines Jahres festlegt.