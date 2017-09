Unternehmer Skora verliert Lust an Air Berlin

Noch bis Mitte September sucht der Sachwalter von Air Berlin nach Geboten von Interessenten. Nun ist einer von ihnen ausgestiegen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP dpa/DANIEL REINHARDT

Der Berliner Unternehmer Alexander Skora ist nicht mehr an der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin interessiert. «Wir werden nicht bei Air Berlin einstiegen», sagte Skora am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf ausländische Partner an seiner Seite.