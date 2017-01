Untersuchungsbericht: Kanadas Indianer leben wie unter Apartheid

Der Häuptling hat das Entschuldigungsschreiben der Regierung in der Hand - in Kanada leben Indianer laut einem Bericht aber dennoch wie in einem "Apartheid-System". (Symbolbild) © KEYSTONE/AP CP/JONATHAN HAYWARD

Nach einer Serie von Suiziden unter Ureinwohnern hat ein Untersuchungsbericht der kanadischen Justiz vernichtende Kritik am System der Indianerreservate geübt. Die Menschen in den Reservaten lebten wie in einem «Apartheid-System».