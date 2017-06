Untersuchungshaft gegen Amnesty-Chef in der Türkei verhängt

Amnesty-Generalsekretär Salil Shetty verteidigt den inhaftierten Türkei-Vorsitzenden der Menschenrechtsorganisation. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

Der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Kilic werde der «Mitgliedschaft in einer Terrororganisation» beschuldigt, teilte Amnesty am Freitag mit.