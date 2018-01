Unverletzt nach 150-Meter-Sturz

In dieses Tobel stürzte der Lenker 150 Meter tief - sein Auto ist auf dem Bild nicht sichtbar. © Bild: Kapo Graubünden

In Tersnaus hat sich am Mittwoch ein Selbstunfall ereignet. Der 25-jährige Autolenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt, nachdem er mit seinem Auto 150 Meter in die Tiefe gestürzt ist.