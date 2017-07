Unwetter in Japan treiben Hunderttausende in die Flucht

Die Fluten haben diese Eisenbahnbrücke stark in Mitleidenschaft gezogen. © KEYSTONE/AP Kyodo News/TAKUTO KANEKO

Ungewöhnlich heftige Regenfälle haben im Südwesten Japans für Überschwemmungen gesorgt. Mindestens ein Mensch kam in den Fluten ums Leben. Fast eine halbe Million Einwohner der Insel Kyushu mussten sich in höhere Gebiete begeben, wie die Behörden am Mittwoch meldeten.