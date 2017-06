UPC will zusätzliche 200’000 Haushalte erschliessen

Eric Tveter, Konzernchef von UPC, expandiert das UPC-Netz über lokale Partner. © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Die Kabelnetzbetreiberin UPC erhält über Partner ab August Zugang zu rund 90’000 neuen Haushalten in Lausanne. Konzernchef Eric Tveter sieht darin einen «deutlichen Schritt in Richtung nationale Anbieterin», wie UPC am Donnerstag mitteilte.