Urner Bauernverband lanciert kantonale Volksinitiative gegen Wolf

Der Bestand von Wölfen soll von den Kantonen reguliert werden können. Nach dem Wallis wird auch in Uri eine entsprechende kantonale Volksinitiative lanciert. © KEYSTONE/GRUPPE WOLF SCHWEIZ

In Uri lancieren die Bauern eine kantonale Volksinitiative gegen Grossraubtiere wie den Wolf. Dies hat der Bauernverband an einer Versammlung am Freitag einstimmig beschlossen. Er will erreichen, dass der Bestand an Grossraubtieren reguliert werden kann.