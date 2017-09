Im steilen Gelände beim Col Termin rutschte die Frau aus und stürzte 100 Meter in die Tiefe. © Kantonspolizei Wallis

Eine 55-jährige US-Amerikanerin ist am Montag auf der «Haute-Route» im Unterwallis tödlich verunglückt. Sie rutschte aus ungeklärten Gründen beim Col Termin in der Nähe von Bagnes VS aus und stürzte in steilem Gelände ab.