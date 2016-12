US-Astronomin Vera Rubin gestorben

Vera Rubin in den 1970ern an der Arbeit. (Archiv) © KEYSTONE/AP Carnegie Institution of Washington

Die US-Astronomin Vera Rubin, die die Existenz Dunkler Materie nachwies und damit eines der grossen Mysterien des Universums, ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren in Princeton im US-Bundesstaat New Jersey.