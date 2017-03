Tillerson zu Gesprächen in Japan eingetroffen

US-Aussenminister Tillerson bei seiner Ankunft in Japan. © KEYSTONE/AP Reuters Pool/TORU HANAI

US-Aussenminister Rex Tillerson ist in Japan eingetroffen. In Tokio will er mit seinem japanischen Amtskollegen Fumio Kishida und Ministerpräsident Shinzo Abe am Donnerstag unter anderem über die wachsende Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm sprechen.