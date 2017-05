Gute Neuigkeiten von The National: Die US-Band um Frontmann Matt Berninger will im Herbst ein neues Album veröffentlichen. (Archivbild) © Keystone/SALVATORE DI NOLFI

The National haben einen Nachfolger zu ihrem 2013 veröffentlichten Album «Trouble Will Find Me» angekündigt. Die neue, siebente Studioarbeit der US-Band um Sänger Matt Berninger erscheint demnach am 9. September und wird «Sleep Well Beast» heissen.