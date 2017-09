13 verseuchte Zonen von «Harvey» betroffen

Eine Arbeiterregion in Crosby in Texas zwischen zwei schwer versuchten Industriearealen. © KEYSTONE/AP/Jason Dearen

Der Wirbelsturm «Harvey» hat der US-Umweltbehörde EPA zufolge in Texas 13 schwer verseuchte ehemalige Industrieanlagen in Mitleidenschaft gezogen. Dies hätten Luftaufnahmen ergeben, teilte die Behörde am Samstag mit.