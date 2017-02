US-Chirurg entfernt 59 Kilo schweren Tumor

59-Kilo-Tumor: Roger Logan zeigt auf ein Foto, wie er vor der Operation ausgesehen hat. © KEYSTONE/AP The Bakersfield Californian/HENRY A. BARRIOS

Ein Chirurg in den USA hat einem Patienten einen 59 Kilo schweren Tumor entfernt. Nach der Operation in der vergangenen Woche sei Roger Logan wieder auf dem Wege der Besserung, teilte eine Sprecherin des Spitals im kalifornischen Bakersfield am Dienstag mit.