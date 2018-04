US-Demokraten verklagen Russland

Tom Perez, der Vorsitzende der US-Demokraten. Diese ziehen unter dem Vorwurf einer Verschwörung zur Beeinflussung der Wahl 2016 gegen Russland, Trumps Wahlkampf-Team und WikiLeaks vor Gericht. (Archivbild) © Keystone/EPA/Erik S. Lesser

Unter dem Vorwurf einer Verschwörung zur Beeinflussung der Wahl 2016 ziehen die US-Demokraten gegen Russland, das Wahlkampf-Team Donald Trumps und WikiLeaks vor Gericht. Am Freitag wurde in New York eine millionenschwere Klage vor einem Bundesgericht eingereicht.