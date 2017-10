Der US-Poet Richard Wilbur ist am Samstag in einem Seniorenheim verstorben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/NANCY PALMIERI

Der US-Dichter, zweifacher Pulitzer-Preisträger und ehemalige Laureat Richard Wilbur ist tot.Er starb am Samstag (Ortszeit) in einem Seniorenheim in Belmont im US-Bundesstaat Massachusetts, wie die «New York Times» unter Berufung auf seinen Sohn Christopher berichtete. Wilbur war 96 Jahre alt.