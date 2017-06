Sinclair erhält Anja-Niedringhaus-Preis

Die Journalistin Stephanie Sinclair (rechts) gewinnt den Anja-Niedringhaus-Preis. (Archivbild) © KEYSTONE/AP International Women's Media Foundation

Die US-Journalistin Stephanie Sinclair, die seit Jahren mit ihrer Kamera den Blick auf junge weibliche Gewaltopfer in aller Welt lenkt, ist am Donnerstag in Washington mit dem Anja-Niedringhaus-Preis geehrt worden.