US-Geheimdienste: Russische Regierungshacker bedrohen Sicherheit

Klare Worte vom Nationalen Geheimdienstdirektor der USA: James Clapper nimmt vor dem Senat in Washington kein Blatt vor den Mund bezüglich der russischen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf. © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

Die Chefs der amerikanischen Geheimdienste haben russische Hacker als ernste Bedrohung für die USA bezeichnet. Russland verfüge über ein «hoch entwickeltes, offensives Cyberprogramm», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag vor dem Senat in Washington.